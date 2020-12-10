Підводні записи криків китів також свідчать про те, що вони унікальні, кажуть дослідники.

Природоохоронна організація Sea Shepherd вважає, що виявила раніше невідомий вид клюворилих китів у водах біля західного узбережжя Мексики.

Читайте такожВчені з'ясували, що косатки часто гинуть через людську діяльністьУ разі підтвердження це стане значним відкриттям серед гігантських ссавців, пише Reuters.

17 листопада команда дослідників натрапила на три незвичайних екземпляри, відстежуючи інші види китів недалеко від віддалених Мексиканських островів Сан-Беніто.

Кити спливли на поверхню прямо поруч з човном. Дослідники зробили фотографії та вивчили їх. З'ясувалося, що зуби у китів були розташовані незвично. Підводні записи криків китів також свідчать про те, що вони унікальні, кажуть дослідники.

Зараз вчені очікують аналіз зразків води, в яких можуть міститися клітини шкіри для можливого тестування ДНК, щоб підтвердити, чи є кити новим видом.

"Це величезна тварина, вагою з Клейдесдальського коня. Уявіть собі щось таке велике в земному царстві, яке залишається невідкритим", - сказав біолог Джей Барлоу.

Клюворилі кити мешкають в основному у віддалених водах. Попри те, що вони досягають 5 метрів в довжину, вченим може бути складно спостерігати за ними, оскільки вони, як правило, плавають і годуються на глибині близько 914 метрів (3000 футів), спливаючи на поверхню лише зрідка заради повітря.

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Автор: Людмила Жерновська