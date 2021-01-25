Усього за період з 2000 по 2019 рік у світі зареєстровано понад 11 тисяч екстремальних погодних явищ, внаслідок яких загинули майже 480 тисяч людей.

Збільшення числа екстремальних природних явищ безпосередньо пов'язане зі змінами клімату.

До таких висновків прийшли експерти екологічної організації Germanwatch, передає DW.

"2019 рік увійде в історію як рік руйнівних ураганів", - наголошується в підготовленому організацією індексі глобальних кліматичних ризиків (KRI), в опублікованому в понеділок, 25 січня.

Особливо вразливими до стихійних лих, таким як шторми, повені або посухи, залишаються країни, що розвиваються. Але збиток від природних катаклізмів зростає й у розвинених країнах.

Згідно з рейтингом, у 2019 році найбільш уразливими для природних катастроф виявилися Мозамбік, Зімбабве і Багамські острови. У першу десятку також потрапили Японія, Малаві, Афганістан та Індія. Україна опинилася на 85 місці.

Мозамбік, Зімбабве і Малаві сильно постраждали від наслідків тропічного циклону Ідай, що став найбільш руйнівним у західній частині Індійського океану за всю історію метеоспостережень. У трьох країнах загинули понад 1100 осіб, сумарний збиток перевищив 6 млрд доларів.

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У довгостроковому індексі, який розглядає наслідки екстремальних погодних явищ за останні 20 років (2000-2019 роки), найсильніше постраждали Пуерто-Ріко, М'янма і Гаїті. За ними йдуть Філіппіни, Мозамбік і Багамські острови. Україна в цьому індексі посіла 94 місце.

Усього за період з 2000 по 2019 роки, відзначають екологи, по всьому світу зареєстровано понад 11 тис. екстремальних погодних явищ, внаслідок яких загинули майже 480 тисяч осіб. Матеріальний збиток за цей час склав 2,56 трлн доларів США.

Вісім із десяти найбільш вразливих від природних катаклізмів держав, зазначених у довгостроковому індексі, входять до групи країн із низьким рівнем доходів на душу населення. Але той факт, що Японія займає четверте місце в індексі на 2019 рік, а Німеччина входить в число перших 20 держав в довгостроковому індексі, показує, що й розвинені країни стають жертвами екстремальних природних явищ, відзначають автори дослідження.

Germanwatch публікує щорічний Індекс глобальних кліматичних ризиків з 2006 року на основі бази даних стихійних лих перестраховика Munich Re, а також соціально-економічних даних міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Автор: Олександр Топчій