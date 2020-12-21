Уряд вирішив витягти останки звірів, щоб згодом спалити їх.

У Данії ексгумують тіла чотирьох мільйонів норок, які були знищені через побоювання з приводу мутації коронавірусу.

Читайте такожУ чотирьох левів зоопарку Барселони виявили коронавірусПро це пише DW, з посиланням на представників уряду Данії.

Після того як тіла норок стали підійматися з-під землі, місцеві жителі висловили побоювання через можливість зараження джерел питної води і озера, в якому офіційно дозволено купатися.

Уряд вирішив витягти останки звірів, щоб згодом спалити їх. До робіт приступлять не раніше травня 2021 року, коли загроза зараження людей COVID-19 при ексгумації буде зведена до нуля.

Коронавірус у норок

У Данії на початку листопада виявили 214 випадків передачі коронавірусу від норок людям.

Влада Данії прийняла рішення знищити всю популяцію норок в країні через мутацію коронавірусу, виявлену у тварин. Данський уряд побоюється, що через генетичні зміни вірусу він може бути нечутливий до вакцини.

Це рішення супроводжувалося в країні політичною кризою. Зрештою уряд вирішив, що загроза вакцині у зв'язку з новою мутацією вірусу, "найімовірніше, усунена".

Однак до того моменту фермери в Данії знищили понад 10 мільйонів норок.

Випадки зараження норок коронавірусом фіксуються і в інших країнах.

У Данії тіла вбитих через коронавірус норок "повстали з могил".

Також повідомлялося, що норки, поховані в масових могильниках в Данії після загальнонаціонального забою, ймовірно, забруднили ґрунтові води.

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Автор: УНІАН