З ферми в Західно-Капській провінції Південно-Африканської Республіки біля містечка Боннівейл масово втекли молоді крокодили.
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27 крокодилів вже знайдені й повернуті на ферму.
Однак невідомо, скільки ще рептилій перебувають на волі, пише BBC.
Імовірною причиною втечі рептилій з ферми став зламаний паркан, через який крокодили пішли в річку Бріде.
Місцевих жителів попереджають, що наближатися до тварин не можна.
"Природно, вони дуже небезпечні. Це дикі тварини, хоча і виросли в неволі. Людям не можна до них наближатися і слід уникати річки до тих пір, поки вони не спіймані", - сказала прес-секретар агентства провінції з охорони заповідників і дикої природи CapeNature Петро ван Рін.
Поліція створила спеціальний загін для упіймання тварин і ставить пастки з приманками вздовж річки, розповіли в CapeNature.
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