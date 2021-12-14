Це матиме значення для освоєння Марсу, каже мільярдер.

Американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX націлена створювали ракетне паливо з діоксиду вуглецю.

Про це оголосив засновник та гендиректор компанії Ілон Маск.

"SpaceX запускає програму з виведення CO2 з атмосфери та перетворення його на ракетне паливо", — написав він, закликавши приєднуватися всіх зацікавлених.

Розробка такого типу палива, зауважує Маск, матиме значення для освоєння Марсу.

Що вже роблять зі збираним з атмосфери СО2?

У 2017 році у Швейцарії запрацював перший у світі завод, який збирає з повітря вуглекислий газ для перепродажу та виробляє тепло. Вентилятори на заводі всмоктують повітря, фільтрують CO2, а тепло, яке виділяється, передається до теплиць підземним трубопроводом.

Концепт заводу для уловлювання вуглекислого газу з повітря представили і в Шотландії. Вчені обіцяють, що завод зможе переробляти до мільйона тонн вуглецю, а добутий газ можна буде довго зберігати глибоко під морським дном біля узбережжя Шотландії.

Експерименти із поглинання вуглекислого газу з атмосфери вирішили проводити і в Японії, а здобутий з повітря CO2 там хочуть використовувати як паливо.

У вересні 2021 року в Ісландії запрацював найбільший у світі завод із відкачування вуглекислого газу із земної атмосфери під назвою "Орка".

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Автор: Анастасія Печенюк