Утім, ця фабрика наразі здатна поглинути практично непомітний в світовому масштабі обсяг CO2.

В Ісландії запрацював найбільший у світі завод із відкачування вуглекислого газу (CO2) із земної атмосфери під назвою "Орка" ("Енергія" з ісландської мови).

Завод створений швейцарським стартапом Climeworks. Автори технології сподіваються, що вона з часом допоможе зупинити глобальну зміну клімату, пише BBC Україна.

Утім, ця фабрика наразі здатна поглинути практично непомітний в світовому масштабі обсяг CO2, а деякі експерти взагалі сумніваються, що проблему потепління можна вирішити таким чином.

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Щороку завод відкачуватиме з атмосфери до 4 тис. тонн вуглекислого газу, що еквівалентно щорічним вихлопам приблизно 790 автомобілів. Як зазначає Reuters, минулого року глобальні викиди CO2 склали 31,5 млрд тонн. А сайт E&E News пише, що нова фабрика здатна поглинути менш як 1% щорічних викидів однієї теплоелектростанції, яка працює на вугіллі.

Однак, поява цього заводу значно збільшує існуючі можливості з вилучення вуглекислого газу. За даними Міжнародного енергетичного агентства, зараз працює 15 аналогічних фабрик, загальна щорічна потужність яких становить лише 9 тис. тонн.

Творці фабрики переконані, що за цією технологією - майбутнє.

"Кожна молекула CO2, яку "Орка" усуває з повітря і закачує в постійне підземне сховище, більше ніколи не буде сприяти глобальному потеплінню. Це єдина у своєму роді можливість, але її застосування необхідно значно розширити", - сказав під час запуску один із засновників компанії Крістоф Гебалд.

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Фабрика складається з восьми великих контейнерів, які обладнані фільтрами та вентиляторами, що призначені для закачування повітря і вилучення з нього вуглекислого газу. Після вилучення CO2 змішується з водою і закачується під землю на велику глибину. Очікується, що з часом витягнутий з атмосфери газ перетвориться на тверду породу.

"Місця, де зберігати CO2, у нас необмежено багато. Навіть якщо взяти Ісландію, тут є місце для зберігання під землею тисяч гігатонн, тисяч мільярдів тонн вуглекислого газу. А якщо подивитися на інші країни світу, то там є незрівнянно більший потенціал. Тож ми маємо намір працювати в багатьох різних місцях", - запевняє ще один засновник Climeworks Ян Вурцбахер.

Міжурядова група експертів зі змін клімату вважає, що для уникнення найгірших наслідків глобального потепління світ має до кінця століття вилучити з атмосфери від 100 млрд до 1 трлн тонн CO2.

Інші заводи з поглинання вуглекислого газу

Раніше в Лондоні почалися випробування технології наповнення повітря киснем за допомогою "біосолярного листя". Його винахідники переконують, що таке листя здатне ефективніше за дерево наповнювати атмосферу киснем.

А в 2017 році у Швейцарії запрацював перший в світі завод, який збирає з повітря вуглекислий газ для перепродажу та виробляє тепло. Вентилятори на заводі всмоктують повітря, фільтрують CO2, а тепло, яке виділяється - передається до теплиць підземним трубопроводом.

Концепт заводу для уловлювання вуглекислого газу з повітря нещодавно представили і в Шотландії. Вчені обіцяють, що завод зможе переробляти до мільйона тонн вуглецю, а добутий газ можна буде довго зберігати глибоко під морським дном біля узбережжя Шотландії.

Експерименти із поглинання вуглекислого газу з атмосфери вирішили проводити і в Японії, а здобутий з повітря CO2 там хочуть використовувати як паливо.

Автор: Олександр Топчій