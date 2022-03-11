Посадовці нагадали, що через обстріли 9 березня відбулося знеструмлення Чорнобильської АЕС.

МАГАТЕ має переконати світову спільноту і закрити небо над Україною, доки ситуація не стала критичною. Інакше увесь світ може чекати радіаційна катастрофа. Про це йдеться у зверненні до організації, яке підписали в.о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, Голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко та Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Постійні повітряні та артилерійські обстріли окупанта створюють пряму загрозу ядерним об'єктам і установкам в Україні. Це загрожує безпеці та добробуту не лише Європи, а й усього світу", - наголошується у зверненні.

Посадовці нагадали, що через обстріли 9 березня відбулося знеструмлення Чорнобильської АЕС. Наразі усі об’єкти підключені до аварійних дизель-генераторів, проте цього вистачить лише на 48 годин.

"Якщо вчасно не відновити живлення, буде втрачений контроль над ядерною та радіаційною безпекою на об’єктах підприємства. Світ опиниться перед новою ядерною катастрофою, адже існує загроза забруднення радіоактивним пилом не лише України, а й країн Європи", - наголошується у зверненні.

Аби запобігти глобальній радіаційній катастрофі, Україна наполегливо просить МАГАТЕ та НАТО закрити небо над Україною.