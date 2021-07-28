Рідкісні маленькі гризуни були виведені у Київському зоопарку.

У Чернівецькій області цього року в дику природу випустили 32 особини європейського хом’яка, який наразі перебуває під загрозою вимирання.

Як повідомили на сторінці Київського зоопарку у Facebook, тваринки відправилися шукати нову домівку на схили Дністра.

Зазначимо, що ще кілька десятків років тому дикі хом'яки були доволі поширеним видом, втім наразі, головним чином, через діяльність фермерів, які їх травлять, та зникнення природного ареалу проживання, ці маленькі гризуни опинилися на межі зникнення.

Наразі хом’як звичайний, або європейський, занесений до Червоної книги України та визнаний критично загрозливим видом Міжнародним союзом охорони природи.

Київський зоопарк, який веде активну роботу по відновленню рідкісних видів України, приєднався до програми по розмноженню та відновленню хом’яка спільно з НПП Хотинський у 2019 році.

Суть програми полягає в тому, щоб розводити генетично здорових тварин, готувати їх до життя в диків природі та випускати їх на певній території.

Як раніше повідомляв УНІАН, також Київський зоопарк бере участь в програмі з відновлення популяції чорного лелеки. Перших трьох птахів, народжених у столичному зоопарку, випустили на свободу у 2018 році.

Автор: Марина Григоренко