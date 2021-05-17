Ініціативою з висадки дерев опікується спадкоємець престолу - принц Чарльз закликав долучатися громади, школи та всіх охочих.

На честь 70-річчя британської королеви на троні громадян закликають висаджувати дерева.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Одне з них - у Віндзорському палаці вже посадив старший син монархині, принц Чарльз. Єлизавета ІІ супроводжувала його та спостерігала за процесом.

У 2022 році країна святкуватиме платиновий ювілей її правління, 70 років з дня сходження на престол. Ініціативою з висадки дерев опікується спадкоємець престолу - принц Чарльз закликав долучатися громади, школи та всіх охочих.

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Автор: Денис Прядко