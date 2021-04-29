Змія вкусила чоловіка за праву руку.

На Львівщині через укус змії до реанімації госпіталізовано харків’янина.

Читайте такожВ Іспанії на вертольоті рятували бика, що впав з обриву (відео)Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

За інформацією відомства, 28 квітня о 16:28 до рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні в стані середнього ступеня тяжкості з діагнозом – укус змії правої кисті, поступив чоловік, 1982 р. н., житель Харкова.

Зазначається, що це перший укус змії, зафіксований на Львівщині цього року.

Побачивши змію, в ДСНС радять не панікувати, не наближатись та не робити різких рухів, а спокійно відійти.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська