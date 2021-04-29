На Львівщині через укус змії до реанімації госпіталізовано харків’янина.
Читайте такожВ Іспанії на вертольоті рятували бика, що впав з обриву (відео)Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.
За інформацією відомства, 28 квітня о 16:28 до рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні в стані середнього ступеня тяжкості з діагнозом – укус змії правої кисті, поступив чоловік, 1982 р. н., житель Харкова.
Зазначається, що це перший укус змії, зафіксований на Львівщині цього року.
Побачивши змію, в ДСНС радять не панікувати, не наближатись та не робити різких рухів, а спокійно відійти.
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