Птахи виконують важливі санітарно-екологічні функції, зазначив експерт.

У Національному природному парку "Тузловські лимани" (Одеська область) скупчилися понад 30 тисяч бакланів.

Про це повідомив у Facebook відомий еколог, співробітник заповідника Іван Русєв.

За його словами, птах баклан пристосований до майстерного лову риби у водоймах. У деяких країнах, приміром, у Японії та Китаї, їх навіть використовують для лову риби із застосуванням спеціальних лігатур (пов'язок) на шиї, які не дозволяють птиці проковтнути виловлену здобич.

У НПП "Тузловські лимани" великих бакланів можна бачити майже цілий рік, за винятком суворих зим.

"Однак, найбільші їхні скупчення з'являються восени, особливо зараз. Птахи кочують по акваторіях парку в пошуках риби, а вночі відпочивають на островах і косах. Загальна їхня чисельність в даний час в межах національного парку становить понад 30 тис. особин", – написав Русєв.

Харчується баклан рибою, годується, пірнаючи й переслідуючи здобич під водою. Доросла особина здатна з'їсти за день до 400-500 г риби, хоча середньодобова потреба однієї особини близько 350 г корму.

Читайте такожВ Криму на узбережжі Сиваша масово гинуть птахи – вченийЯк зазначає Русєв, баклани є дуже важливими ланками складних екологічних взаємозв'язків в умовах дикої природи заповідника і виконують також важливі санітарно-екологічні функції для популяцій багатьох видів риб, відловлюючи, перш за все, слабких особин.

Раніше стало відомо, що у вересні в Нацпарк "Тузловські лимани" прилетіла зграя рожевих фламінго. На початку жовтня птахи все ще знаходилися у парку, й не відлетіли у теплі краї – їх не лякала навіть холодна погода.

Що таке "Тузловські лимани" – довідка УНІАН

"Тузловські лимани" – національний природний парк, розташований на території Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Його площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм – 206 кв. км.

Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

Автор: Лариса Козова