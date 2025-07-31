У японській культурі вона є символом сили та витривалості.

На Закарпатті рибалка дістав з води величезного коропа кої. Він не є автохтонним видом для України, але добре прижився як декоративна риба.

Днями користувач соціальної мережі Facebook Славик Станкович опублікував у групі "Озеро Лагуна (Рибалка на Закарпатті)" свої фото з рибиною, яка, за його словами, важить 9,5 кілограмів. Допис зібрав багато вподобайок та захоплені коментарі:

"Озеро Лагуна! Приходьте загадувати бажання! Золотий карп".

Декоративний короп кої - це штучно виведена форма звичайного коропа (Cyprinus carpio), яка виникла в Японії у XIX столітті й перетворилася на одну з найвідоміших та найцінніших декоративних риб у світі. Слово "кої" в японській мові означає просто "короп", однак у декоративному контексті цим терміном позначають саме яскраво розфарбовані різновиди, створені шляхом селекції. Існує понад сто офіційно визнаних порід кої, що відрізняються кольорами, візерунками та формою луски.

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Коропи кої вирізняються не лише красою, а й довговічністю - середня тривалість їх життя становить 25-35 років, але відомі випадки, коли окремі риби жили понад 70 років. Розміри кої також вражають: у сприятливих умовах вони можуть сягати 80–90 сантиметрів і важити понад 10 кілограмів.

У культурі Японії кої є символом сили, витривалості, мужності та благородства - за легендою, кої, який здолає течію й водоспад, перетворюється на дракона.

Інші незвичні улови

Нагадаємо, раніше польський рибалка упіймав гігантського сома довжиною 252 сантиметри під час риболовлі на річці Одра. Цей улов став найбільшим у кар'єрі чоловіка.

За словами іноземця, хоча Одра славиться своїм рибним багатством, подібні трофейні екземпляри трапляються вкрай рідко. Фахівці оцінюють, що сом таких розмірів може бути віком понад 50 років і важити приблизно 100 кілограмів.

А на річці Рейн у Німеччині рибалка зіштовхнувся з надзвичайно незвичним уловом, який нагадав йому кадри з науково-фантастичних фільмів.

Витягнувши з води дивну істоту, він був настільки вражений її зовнішністю, що мало не впустив вудку. За словами рибалки, побачене нагадувало істоту з фільму "Люди у чорному" - лячну та химерну.

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