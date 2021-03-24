В Австралії тисячі павуків, рятуючись від повені, заповзають до житлових будинків.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Рятуючись від сильної повені, вони тисячами опиняються в житлових будинках. Місцеві в соцмережах діляться відео з власних осель, де повно павуків, а також показують, що вода ними просто кишить.
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Люди кажуть, що до будинків також заповзають змії, які відчайдушно шукають сушу. Тож австралійці вдома зараз максимально обережні.
Повінь в країні почалася минулого тижня. Відтоді з постраждалих регіонів евакуювали 20 тисяч мешканців.
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