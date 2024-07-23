На поведінку тварин має вплив зміна клімату.

До української наукової полярної станції "Академік Вернадській" несподіване завітала досить численна група пінгвінів – для антарктичної зими це незвичайне явище.

"Зимові "сюрпризи" біля "Вернадського" тривають. Після раптового підвищення температури до станції прийшла чимала група пінгвінів – десь 20-25 птахів. Візит був неочікуваним, адже на зиму вони полишають наш острів Галіндез. У цей час тут можна іноді побачити поодиноких чорно-білих гостей", - розповіли у Національному антарктичному центрі.

У повідомленні йдеться, що "велике повернення пінгвінів до "Вернадського" зазвичай відбувається навесні (це коли в Україні осінь). Вони прибувають на острів на шлюбний сезон: будувати гнізда, відкладати яйця, висиджувати малечу.

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"Йдеться про субантарктичних пінгвінів, яких ще називають віслюковими або дженту. За останні 17 років вони сильно обмилували Галіндез, й у сезоні 2023/2024 років їхня кількість тут сягнула рекордних 7 тисяч!", - наголошують науковці.

За словами полярників, до кінця травня цих пінгвінів уже не було на острові, а зараз у розпал зими до станції прибула ціла група дженту.

Біологи відзначають, що зараз зграйки пінгвінів постійно перебувають у вказаній акваторії й зустрічаються під час морських виходів. У дні їхнього візиту до "Вернадського" саме погіршилася погода, тож можливо на острові вони перечікували шторм. Адже за кілька днів їх знову не стало біля станції.

"Загалом же зміна клімату й потепління в цьому районі призводить до того, що останніми роками тут не утворюється суцільний льодовий покрив. А отже пінгвінам не обов'язково на зиму мігрувати північніше у пошуках відкритої води та можливості полювати. Приміром, ще взимку 2021 року наші вчені зафіксували надзвичайно великі скупчення цих птахів у радіусі 20 км від станції. Тоді сотні пінгвінів відпочивали на навколишніх островах та живилися в океані", - розповіли у центрі.

Науковці звертають увагу на те, що поведінка тварин є одним із факторів, за яким можна досить чітко відстежувати кліматичні зміни в Антарктиці, що своєю чергою впливають на всю Планету.

Що зараз відбувається в Антарктиді

В Антарктиці зафіксовано значне потепління. Науковці звернули увагу на те, що в Україні зараз літо, але в Антарктиці – розпал зими. Проте 16 липня на українській полярній станції "Академік Вернадський" зафіксовано значне підвищення максимальної добової температури. Вона зросла на понад 8 градусів: з –4,2°С до +4,5°С). Плюсова температура зберігалася впродовж майже двох діб – 16-17 липня.

Вчені пояснюють такі температурні аномалії явищем "атмосферної ріки". Це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко переносить теплі маси повітря та вологи з тропіків у полярні регіони. Якщо такі випадки почастішають, посиляться процеси танення льодовиків, що своєю чергою призведе до поступового розпріснення прибережних вод. А це загрожує руйнуванню різних екосистем як білого континенту, так і океану навколо нього.

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