Плюсова температура зберігалася впродовж майже двох діб - йшов дощ та мокрий сніг.

Різке потепління дісталося не лише України, а й Антарктики, де наразі зима. Якщо такі аномальні "атмосферні річки" почастішають, це може призвести до руйнування екосистем, розповіли у Національному антарктичному центрі.

Науковці звертають увагу на те, що в Україні зараз літо, але в Антарктиці – розпал зими. Проте 16 липня на українській полярній станції "Академік Вернадський" зафіксовано значне підвищення максимальної добової температури. Вона зросла на понад 8 градусів: з –4,2°С до +4,5°С).

Плюсова температура зберігалася впродовж майже двох діб – 16-17 липня. Йшов дощ та мокрий сніг. Також температури трохи вище 0 градусів були зафіксовані на британській станції "Розера", що розташована на 300 км південніше "Академіка Вернадського", тобто ближче до Південного полюсу.

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Вчені пояснюють такі температурні аномалії явищем "атмосферної ріки". Це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко переносить теплі маси повітря та вологи з тропіків у полярні регіони.

"З атмосферною рікою якраз пов’язаний стрибок температури, зафіксований на нашій станції. Якщо такі випадки почастішають, посиляться процеси танення льодовиків, що своєю чергою призведе до поступового розпріснення прибережних вод. А це загрожує руйнуванню різних екосистем як білого континенту, так і океану навколо нього", - наголошують в Антарктичному центрі.

За словами науковців, загалом в останні 5 років температури на станції рідко опускаються нижче -10°С, тоді як для попередніх 5 років вони так само рідко, але були нижче -15°С. До 1980-х років взимку температури падали до -30°С.

"Тобто потепління – дуже виразне в Антарктиді, і є тенденцією, що стосується всієї нашої Планети", - йдеться у повідомленні.

Кліматична криза на планеті

Нагадаємо, кліматична криза призводить до збільшення тривалості кожного дня, оскільки масове танення полярних льодів змінює форму планети. Згідно з дослідженнями Національної академії наук США, це явище є яскравою демонстрацією того, як дії людства перетворюють Землю, конкуруючи з природними процесами, що існували протягом мільярдів років. Зміни у тривалості дня вимірюються мілісекундами, але цього достатньо, щоб потенційно порушити інтернет-трафік, фінансові транзакції та GPS-навігацію, які залежать від точного хронометражу.

Зокрема, тривалість земного дня неухильно збільшувалася протягом геологічного часу через гравітаційний опір Місяця, що впливає на океани й сушу планети. Однак танення льодовикових щитів Гренландії та Антарктики через глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, призвело до перерозподілу води, що зберігається у високих широтах, у світові океани. Останнє призвело до збільшення кількості води в морях ближче до екватора. Як вважають вчені, це робить Землю більш сплюснутою або товщою, сповільнюючи обертання планети й ще більше подовжуючи день.

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