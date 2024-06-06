Можливо, унікальний птах прийшов до "Вернадського" за сотні кілометрів.

Вперше за кілька років до української полярної станції "Академік Вернадський" прийшов імператорський пінгвін, цей вид є найбільшим на Землі.

"До наших полярників завітав неочікуваний гість - імператорський пінгвін! За словами наших біологів, він ще зовсім молодий, адже має сіре забарвлення на деяких частинах голови. Такий візит став сюрпризом, бо імператорські не гніздують в районі "Вернадського", а обирають холодніші території. Найближча їхня колонія розташована за понад 300 км від нас", - розповіли у Національному антарктичному центрі.

Як зазначається, цей вид унікальний тим, що заходить якнайдалі на Південь (до кількохсот кілометрів вглиб континенту) та розмножується антарктичною зимою, тобто коли темно й дуже холодно. Також це найбільші пінгвіни на Землі: їхній зріст може сягати 120 см, а вага - 50 кг.

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Востаннє появу такого птаха біля "Вернадського" полярники фіксували в грудні 2020 року.

Зараз незвичний відвідувач вже два дні гуляє островом, на якому знаходиться українська полярна станція. За словами науковців, особливо він вподобав місце біля "магнітки" - геомагнітної обсерваторії.

"Цікаво, чому цей пінгвін прийшов до станції саме зараз?... Може, він дізнався, що Росія та Китай заблокували рішення про надання імператорським пінгвінам статусу охоронюваного виду, й вирішив шукати захист на "Вернадському"?", - йдеться у повідомленні.

Станція "Академік Вернадський" - останні новини

Як писав УНІАН, в Антарктиці поблизу української станції "Академік Вернадський" полярники побачили велику кількість морських котиків та морського слона.

"Днями біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташований "Академік Вернадський", велику кількість антарктичних морських котиків - аж 81! В компанії з ними був також один південний морський слон", - зазначили у повідомленні центру.

Також повідомлялось, що Національний антарктичний науковий центр приєднався до важливого дослідження, головною метою якого є оцінка впливу на Землю ключових процесів, які відбуваються на Антарктичному льодовиковому щиті та в Південному океані.

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