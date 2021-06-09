Аналіз зразків показав, що в Києві є не лише типові для метрополітену бактерії, а й унікальні мікроорганізми, які беруть участь у синезі фармацевтичних препаратів.

Науковці провели масштабне дослідження мікроорганізмів столичного метрополітену і зробили несподіване відкриття.

Про це повідомляє у Facebook Інститут молекуряної біології та генетики.

Роботу проведено в рамках найбільшого у світі метагеномного дослідження міських мікробіомів, що є у повітрі й на поверхнях, до яких торкаються люди. У дослідженні взяли участь 60 міст. Керівником проєкту від України є молодша наукова співробітниця ІМБГ Аліна Фролова.

"Кожне місто має свій власний молекулярний відбиток, який його визначає, - говорить голова консорціуму Крістофер Мейсон, професор медицини у Weill Cornell (WCM), Нью-Йорк. - Якби ви дали мені своє взуття, я міг би приблизно з 90% точністю сказати, з якого ви міста".

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Аналіз зразків показав, що в Києві є не лише типові для метрополітену бактерії, а й унікальні мікроорганізми, які беруть участь у синезі фармацевтичних препаратів.

"Так, у київському метро ми виявили дуже типового представника шкірної мікрофлори людини — сutibacterium acnes, що в нормі зазвичай спостерігається у здорових людей. Ця бактерія входить до складу основних 31 видів, здайдених у всіх 60 містах, й ще раз свідчить про величезний вплив людини на міське середовище".

Однак виявлено й види, які характеризують столичне метро, наприклад, Mycobacterium sp. VKM Ac-1817D – бактерія, вперше секвенована в 2015 році. Це непатогенна мікобактерія, що може здійснювати деструкцію природних стеринів з утворенням андростанів, які є ключовими проміжними речовинами для синтезу фармацевтичних стероїдів.

"Це не значить, що ця бактерія присутня у великих кількостях, або ми одразу можемо її використати з біофармацевтичною метою, однак пошук і виявлення нових бактерій зі схожими властивостями мають величезний потенціал".

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Автор: Вікторія Гордієнко