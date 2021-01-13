Що це за пробірки і хто їх викинув правоохоронці ще з'ясовують.

Медичне сміття, яке п'ять місяців пролежало біля траси поблизу Львова нарешті забрали на утилізацію.

Читайте такожУ Києві невідомі кинули контейнери зі сміттям у Дніпро (фото)Як йдеться в сюжеті ТСН, львівський активіст писав скарги, знімав стихійне звалище і вимагав, щоб відходи забрали. Медичне сміття, яке 5 місяців пролежало біля траси неподалік Львова, нарешті забрали на утилізацію.

Днями ТСН розповідала про майже сотню пробірок з кров'ю, які виявили ще в серпні минулого року. Львівський активіст писав скарги, знімав стихійне звалище і вимагав щоб відходи забрали.

Нарешті Сокільницька сільська рада замовила послуги спецфірми, яка знищила медичне сміття під наглядом поліції. Про утилізацію відзвітували у соцмережі.

Що це за пробірки і хто їх викинув — правоохоронці ще з'ясовують.

В поліції раніше запевняли, що про звалище з медичними відходами дізналися кілька днів тому з соцмереж і вже призначили експертизи і шукають причетних.

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Автор: УНІАН