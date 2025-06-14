Фахівці нарахували 29 гнізд малої білої чаплі та 52 гнізда квака.

У Галицькому національному природному парку виявили найбільшу на заході України колонію рідкісних птахів з родин Ібісових та Чаплевих.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомила наукова співробітниця парку Олександра Бучко. Йдеться про білих косарів (Platalea leucorodia), які належать до Червоної книги України як вразливий вид. У червні науковці вперше за тривалий час провели обстеження полівидової колонії, що утворилася на території орнітологічної дослідної ділянки. Вони зафіксували 25 гнізд косаря з 36 пташенятами. Загальна чисельність виду нині становить близько 90 особин:

"Це справді унікальна колонія для заходу України - найбільша і найцінніша з відомих сьогодні".

Зазвичай косарі гніздяться переважно на Чорноморському узбережжі. У Галицькому НПП перші гнізда цих птахів зафіксували ще у 2010 році, однак після того нових випадків гніздування не виявляли.

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Крім косаря, у колонії також гніздяться інші рідкісні види - мала біла чапля (Egretta garzetta) та квак звичайний (Nycticorax nycticorax). Нараховано 29 гнізд малої білої чаплі (101 пташеня) та 52 гнізда квака (168 пташенят). Відповідно, чисельність цих видів у парку нині становить близько 160 і 270 особин.

Науковці також зафіксували присутність ще одного дуже рідкісного для регіону птаха - коровайки бурої (Plegadis falcinellus), яка зазвичай мешкає у дельтах Дунаю, Дністра, Дніпра, а також на півдні України. Цей вид також занесений до Червоної книги України.

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Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зростає рідкісний молодий орлан-білохвіст - птах з Червоної книги.

Також у Чорнобильській зоні живе безнога ящірка "веретільниця", яка є неотруйною, спокійною та більшість часу проводить під землею.

Ця цікава істота любить полювати на дощових черв'яків, багатоніжок, мокриць, комах тощо, а у разі небезпеки скидає хвіст, щоб збити хижака з пантелику.

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