Наразі у місті багато стихійних сміттєзвалищ, немає жодного професійного контролю за забрудненням ґрунту, річок та моря.

На узбережжі окупованого Маріуполя виявили мертвих дельфінів, що може бути пов’язано зі знищенням російськими загарбниками екосистеми Азовського моря.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Місто мертвих дельфінів! Росіяни знищують екосистему Маріуполя. На узбережжі окупованого міста помічено мертвих дельфінів", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у мерії, жителі міста вже не вперше фіксують тіла дельфінів, які винесло на узбережжя.

"Це може бути наслідками знищення росіянами природньої екосистеми Азовського моря, адже у місті маса стихійних сміттєзвалищ, немає жодного професійного контролю за забрудненням ґрунту, річок та моря", - наголосили у міськраді.

У відомстві також нагадали, що у квітні російські окупанти розпочали будівництво перекриття через річку Кальчик.

"Забудова відбувається варварськими методами із застосуванням шлаку. Через його потрапляння до води, у річці може початися мор риби", - додали у мерії.

Окупація Маріуполя: що відомо

Місто Маріуполь на Донеччині у травні 2022 року опинилось під повною російських загарбників. Тоді захисники "Азовсталі" після кількох місяців оборони покинули територію меткомбінату.

Через російські обстріли у місті зруйновано понад 90% будинків. Там катастрофічна ситуація з гігієною.

Окупанти зносять пошкоджені будинки, щоб приховати сліди своїх злочинів проти мирного населення. Наразі неможливо встановити точну кількість загиблих маріупольців внаслідок агресії РФ.

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