В одному з регіонів павутина покрила понад кілометр дороги.

Поблизу міських околиць в австралійському штаті Вікторія після повені утворилися великі павутини – на деревах і кущах. Місцеві мешканці пов’язують загадкові вуалі з проливними дощами.

Про це пише BBC News.

В одному з регіонів павутина покрила понад кілометр дороги.

Експерти пояснюють, що павуки виробляють надмір павутини, щоб піднятися на височину. Імовірно, мільйони павуків викинули шовк на прилеглі дерева.

«Наземним павукам треба дуже швидко відриватися від землі. Павуки-шовкопряди піднімаються і чіпляються за рослинність, щоб мати змогу втекти», – каже старший куратор відділу комах з місцевого музею Вікторії, доктор Кен Вокер.

Водночас член міської ради Керолін Кросслі у коментарях журналістам зазначила, що у цій місцевості спостерігали нашестя павуків й раніше, але такі масштаби вона бачить уперше.

«Це не було страшно – це було гарно. Усе було покрито цією гарною павутиною, усі дерева і паркани. Сонце в цей час заходило, і світло було прекрасним. Просто треба побачити, як ця павутинна хвиля здіймається і облягає ландшафти», – сказала вона.

Жінка додала, що павутина була цілою, у ній снувало безліч крихітних павуків: «Той факт, що він (лист павутини) не відділився, наче ці павуки скоординували свої дії, аби створити цю неймовірну інсталяцію пейзажного мистецтва чи щось подібне цьому».

Інша місцева мешканка Аманда Трегер відповіла, що її родина спершу помилково прийняла павутину за сітку обабіч дороги: «Я бачила це раніше, але таке – ніколи. Це було просто неймовірно».

Очікується, що павутина зникне цього тижня.

Австралійці щасливі бачити це неземне видовище після жахливої погоди у попередні кілька днів.

Сильні дощі та вітер накрили більшу частину Вікторії минулого тижня. Унаслідок повені загинули дві людини у салонах своїх авто. сотні будинків у штаті залишилися без світла.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська