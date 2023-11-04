Новий аналіз свідчить про значне зниження доступності прісної води в Південній Америці, більшій частині Африки, а також у Центральній та північно-західній Австралії.

Те, що вода є ключем до життя на Землі, є загальновідомим фактом. Однак мало хто знає, що лише близько 1% усієї води на планеті - це прісна вода, доступна людям, рослинам і наземним тваринам.

Решта знаходиться в океанах або "замкнена" в полярних льодовикових щитах і скелях. У світі, де клімат змінюється, глобальний розподіл цього 1 відсотка набуває абсолютно нового значення, пише в статті для The Conversation Кевін Коллінз, старший викладач з навколишнього середовища і систем із Відкритого університету (The Open University, Велика Британія).

Він пише, що нове дослідження показало, що за останні два десятиліття (2001-2020 роки) Південна півкуля нашої планети висихала сильніше, ніж Північна. Його автори припускають, що основною причиною є погодне явище, відоме як Ель-Ніньо, яке виникає кожні кілька років, коли вода в східній частині Тихого океану тепліша, ніж зазвичай.

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Результати базуються на даних супутників і вимірах стоку річок та потоків, що дозволило авторам моделювати та обчислювати зміни в доступності води. Доступність води - це чиста різниця між кількістю води, що надходить у ландшафт у вигляді опадів на суходолі, та водою, що видаляється в атмосферу загальним випаровуванням або рослинами через листя.

Незважаючи на те, що Південна півкуля займає лише чверть світової суші (за виключенням Антарктиди), вона, здається, має значно більший вплив на глобальну доступність води, ніж Північна півкуля.

Новий аналіз показує значне зниження доступності води в Південній Америці, більшій частині Африки, а також у Центральній та Північно-західній Австралії. Однак у деяких регіонах, наприклад, у південній частині Південної Америки, води буде більше.

Навпаки, попри значні відмінності між регіонами, дослідження припускає, що доступність води в Північній півкулі більш-менш збалансована. Частково це пов'язано з великим антропогенним впливом, таким як зрошення, дамби та виробництво харчових продуктів. Подібні фактори більш актуальні в Північній півкулі, оскільки там проживає близько 90 відсотків світового населення.

Те, що відбувається на Півдні, впливає і на Північ

Які можливі наслідки, якщо Південна півкуля висихає більше, ніж Північна? Частково відповідь криється в регіонах, які, швидше за все, зіткнуться з посиленням посушливості. Південна Америка включає тропічні ліси Амазонки, які є ключовим регулятором клімату, а також глобально важливим середовищем існування видів і домівкою для багатьох корінних народів.

Висихання тропічних лісів призведе до зменшення рослинності та збільшення ризику пожеж. Це було б поганою новиною для людей і тварин, що живуть у лісі, і потенційно може призвести до викиду мільярдів тонн вуглецю, який зараз міститься в лісовій рослинності та ґрунтах.

Південна Америка також є великим експортером сільськогосподарської продукції на світовий ринок, такої, як соя, цукор, м'ясо, кава і фрукти. Зміни в доступності води посилять навантаження на продовольчі системи в усьому світі.

Засушування на більшій частині території Африки також є реальною проблемою. Цей величезний континент має безліч кліматичних зон і соціально-економічних контрастів, а ресурси для пом'якшення наслідків і адаптації часто обмежені.

Тиск на продовольчі системи і середовище проживання створить додатковий стрес на всьому континенті, який вже страждає від зростання світових цін на продукти харчування, пов'язаного з інфляцією і війною в Україні.

Урожайність основного продукту маніоки знижується через посуху. Експорт таких товарів, як кава та какао, також може зменшитися, що призведе до втрати засобів до існування, бідності та голоду.

Північний захід Австралії - одна з найбільших диких територій країни. Але було б серйозною помилкою вважати регіон "порожнім" і, отже, неважливим з точки зору засихання.

Висихання змінить структуру рослинності та ще більше підвищить температуру, яка до 2100 року може перевищити 35°C протягом більшої частини року, якщо темпи викидів залишаться високими. Це матиме серйозні наслідки для здоров'я людей та середовища проживання.

Аналогічним чином, посуха в Центральній Австралії впливає на погоду і клімат прибережних районів, де розташована більшість великих міст і населення Австралії. Тенденції до посухи також спостерігаються на південному заході та південному сході країни, що призводить до стресу та зміни середовища проживання, лісових пожеж, виснаження річок та негативного впливу на здоров'я людей, особливо в міських районах.

"Як і у випадку з багатьма аспектами клімату, точний характер і масштаб змін і впливів важко передбачити або змоделювати на місцевому або регіональному рівні. Але цей новий документ вказує на явні зміни в закономірностях і складних кліматичних процесах у Південній півкулі, які призведуть до скорочення доступності води під час явищ Ель-Ніньо", - зазначає Коллінз.

Вода на Землі - інші новини

Як повідомляв УНІАН, супутникові дані показують, що в кругообігу води на Землі відбуваються зміни. Це загрожує світу посиленням злив і посух. Згідно з новими даними, прісні води стають все більш прісними, а солоні - все солонішими в усьому світі.

Кліматичні вчені очікують, що в міру підвищення глобальної температури випаровування з поверхні океану збільшиться, що зробить верхній шар моря солонішим і додасть вологи в атмосферу. Це, в свою чергу, збільшить кількість опадів в інших частинах світу, розбавивши деякі водойми і зробивши їх ще менш солоними.

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