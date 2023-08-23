Вугільна кислота раніше була виявлена на інших астрономічних тілах, але досі не спостерігалася в міжзоряному просторі.

Молекула, властива Землі і зазвичай пов'язана з життям, була виявлена вченими в глибинах космосу. Вугільна (карбонатна) кислота (HOCOOH) знайдена поблизу центру нашої галактики у молекулярній хмарі галактичного центру під назвою G+0,693-0,027. Про це пише Newsweek.

Це третій випадок виявлення карбонових кислот у космосі після оцтової та мурашиної, і перший випадок, коли було виявлено, що міжзоряна молекула містить три або більше атомів кисню, йдеться в дослідженні, опублікованому в The Astrophysical Journal. Карбонові кислоти - це клас хімічних речовин, які часто вважаються одними з будівельних блоків життя.

"Наші спостереження дозволили нам дізнатися, що вугільна кислота, яка до цього часу залишалася невидимою для наших очей, порівняно поширена в космосі, що робить її важливою частиною для розуміння міжзоряної хімії вуглецю та кисню, двох фундаментальних хімічних елементів у будь-якому пребіотичному процесі", - говорить Віктор М. Рівілла, дослідник з іспанського Центру астробіології та співавтор дослідження.

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"Цей результат підтверджує, що шлях, який ми обрали, є правильним для пошуку та виявлення більшої кількості молекул, які, як ми підозрюємо, були ключем до появи життя на нашій планеті", - додав він.

Карбонові кислоти - це тип органічних сполук, що характеризуються атомом вуглецю (C), який двічі пов'язаний з атомом кисню (O) і одинарно пов'язаний з гідроксильною групою (-OH). Зокрема, вугільна кислота утворюється при розчиненні СО2 у воді, а це означає, що вона присутня у підвищених концентраціях у наших морях через СО2 в атмосфері.

Багато теорій про те, як розвивалося життя на Землі, припускають, що примітивне життя могло виникнути з "первісного бульйону" хімічних речовин, коли наша планета була ще дуже молодою. Деякі припускають, що ці хімічні речовини, включаючи карбонові кислоти, могли потрапити на Землю з космосу через комети та метеорити.

Вугільна кислота раніше була виявлена на інших астрономічних тілах, включаючи крижані супутники Юпітера, деякі метеорити та комети і навіть Марс і Меркурій, але досі не спостерігалася в міжзоряному просторі.

Автори пояснили, що відкриття цих більш складних молекул у міжзоряному середовищі може пролити світло на походження нашої планети та життя на ній.

"Таким чином, наявність пребіотичних молекул вуглецю в позаземному матеріалі свідчить про існування карбонових кислот зростаючої складності в ISM (міжзоряному середовищі), включаючи види, пов'язані з амінокислотами. У цьому контексті значні зусилля були спрямовані на пошук інших кислот, таких як пропенова або акрилова кислота, пропанова кислота, ціанооцтова кислота, гліколева кислота, гідантоєва кислота і гліцин, ідентифікація яких у [міжзоряному середовищі] залишається невловимою", - сказано в дослідженні.

Інші новини про космос

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені з'ясували, що океан на супутнику Юпітера Європі міг бути заселений на початку свого існування. За їхніми словами, мікроби, схожі на деякі бактерії на Землі, які використовують вуглекислий газ як джерело енергії, могли б жити, використовуючи доступні ресурси на Європі.

А нещодавно нові дані з марсохода Perseverance виявили різноманітність органічних молекул у гірських породах у тому місці, де колись на Марсі було озеро. Однак вчені підкреслили, що наявність таких молекул не доводить існування життя на Марсі в минулому або сьогоденні, а вказує на небіологічні процеси на планеті.

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