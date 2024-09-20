У столичному повітрі знайшли підвищення концентрації пилу, повідомила місцева влада.

Стан повітря в Києві сьогодні, - у п'ятницю, 20 вересня, погіршився.

Станом на 7:00 у столичному повітрі зафіксовано підвищення концентрації зважених часток (пилу), повідомляє Київська міська державна адміністрація, посилаючись на відомості Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату. За відомостями столичної влади, можлива причина погіршення стану повітря - пожежі в екосистемі Київської області.

Оперативний черговий Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій регіону повідомив, займання зафіксували у Вишгородському районі.

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У КМДА порекомендували, що робити людям у періоди погіршення стану повітря:

не перебувати довго на вулиці;

закрити вікна;

якщо є очищувач повітря - увімкнути його на повну потужність.

Крім того, треба пити багато води.

У мережі повідомили, що Софіївська та Петропавлівська Борщагівка були повністю затягнуті димом. "Я відчула запах гарі через сон, вікно було відкрито на провітрювання. Настільки сильний запах, що ріже очі…", - публікує Telegram-канал "Київ ІНФО" слова читачки.

Важливі новини Києва - що вже повідомлялося

18 вересня стало відомо, що у столиці вже чотири дні поспіль фіксували температурні рекорди. Такою інформацією поділилися у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За відомостями експертів, зокрема, 17 числа у місті мінімальна температура повітря стала найвищою для цього дня - вона не опустилася нижче 16,7°. В обсерваторії підкреслили, що попередній рекорд, встановлений у 1947 році, було перевищено на 0,4°, а кліматичну норму - на 6,6°.

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