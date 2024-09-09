Через значний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки.

У Чорнобильській зоні у Київській області знову розпочалася пожежа, яку намагаються ліквідувати рятувальники. Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Київській області у Telegram.

"На Київщині триває ліквідація пожежі на відкритій території", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, а саме з міста Києва, а також Київської, Вінницької, Житомирської, Рівненської, Чернігівської, Чернівецької областей, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства.

"Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки", - наголошується у повідомленні.

Крім того, до ліквідації пожежі також залучено 5 одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг.

Зазначається, що працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі. Фахівці радіаційно-хімічного захисту постійно обстежують території.

Як уточнила у коментарі для УНІАН начальник відділу зв’язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ДСНС Київщини Вікторія Рубан, причина загоряння невідома.

"Це пожежа у Чорнобильській зоні. Причина пожежі невідома", - повідомила Рубан.

Вона додала, що йдеться про новий осередок загоряння.

Як відомо, нещодавно повідомлялося, що в Чорнобильській зоні на початку вересня сталося загоряння на площі орієнтовно 20 га.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України повідомляли, що станом на ранок 5 вересня 2024 року площа загоряння в Луб’янському лісництві в Зоні відчуження зросла до 550 гектарів через погіршення погодних умов. Станом на 20:00 7 вересня у Чорнобильській зоні пройдено вогнем орієнтовно понад 2600 га території.

Пожежі в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, у Тернопільській області після російського удару сталася пожежа. Внаслідок цього місцева влада закликала людей зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці. Зокрема було встановлено загоряння внаслідок влучання ворожого предмету в одну з місткостей, де зберігались паливно-мастильні матеріали.

Також повідомлялось, що на Одещині вдруге за два дні блискавка вдарила у церкву, внаслідок чого сталася пожежа.

"Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 250 кв. м. На щастя загиблих та постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі - влучання блискавки", - розповіли у ДСНС.

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