Вогонь охопив 250 квадратних метрів.

На Одещині вдруге за два дні блискавка вдарила у культову будівлю – 27 серпня загорівся храм Свято-Іверського чоловічого монастиря (Одеса), а сьогодні церква зайнялася у селі Прямобалка.

Як повідомляє пресслужба регіонального главку ДСНС, сьогодні в селі Прямобалка, Болградського району, горіла будівля церкви.

"Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 250 кв. м. На щастя загиблих та постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі - влучання блискавки", - йдеться у повідомленні.

Йдеться, що від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 10 вогнеборців. Також залучалася техніка та рятувальники від місцевих пожежних команд.

Удар блискавки в церкву в Одесі

Нагадаємо, 27 серпня в Одесі через удар блискавки спалахнула церква Свято-Іверського чоловічого монастиря, який належить Української православної церкви. Виникло загоряння купола храму чоловічого монастиря. Складність гасіння пожежі полягала в відсутності шляхів підʼїзду для великогабаритного пожежного транспорту. Однак вогнеборцям вдалося встановили автоколінчатий підіймач, з якого швидко ліквідувати пожежу на площі 20 кв. м, та запобігти розповсюдженню вогню на всю будівлю.

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