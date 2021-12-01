За премію у категорії "Вибір народу" поборються 25 робіт.

Організатори премії "Wildlife Photographer-2021" представили номінантів премії у категорії "Вибір народу". У конкурсі можуть взяти участь фотографи будь-якого віку, національності чи рівня досвіду. Голосування завершиться 9 грудня об 11:30 за Гринвічем.

Про це йдеться на сайті премії.

Цього року на участь у конкурсі подали заявки понад 50 тисяч професіоналів та початківців зі всього світу.

Переможцем конкурсу став французький підводний фотограф та біолог Лоран Баллеста. На знімку він зафіксував процес спарювання камуфльованих окунів, шлюбний період яких триває лише одну годину в рік.

За премію у категорії "Вибір народу" поборються 25 робіт.

"Премія у категорії "Вибір народу" – це дивовижні спостереження за дикою природою та нашими відносинами з нею, пробуджуючи у нас цікавість й зміцнюючи наш зв’язок зі світом природи", – пояснюють організатори.

Представлені роботи наразі експонуються у Музеї історії природи в Лондоні. Переможця оголосять наприкінці презентації – 5 червня 2022 року.

Як писав УНІАН, цьогорічним переможцем премії Комедійної фотографії дикої природи стала світлина Кена Дженсена з самцем мавпи, якого автору вдалося спіймати об’єктивом, коли тварина сиділа на тросі і вдавала виразні емоції.

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Автор: Віолетта Орлова