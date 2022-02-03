Ім'я новонародженому ще не вибрали.

У Великобританії у звіринці народилося дитинча коали. Це рідкісний випадок, коли коала змогла виносити здорового малюка в неволі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Відомо, що дитинча зародилося в зоопарку ще півроку тому, але тільки зараз вилізло з маминої сумки.

Співробітники звіринця поки не вибрали ім'я новонародженому, тому що не можуть визначити його стать.

Читайте такожНа вулицях Швеції можуть з'явитися незвичні пернаті прибиральники (відео)У зоопарку кажуть, що дуже здивовані народженню малюка, оскільки зазвичай у сумчастих ведмедів дуже маленькі шанси виносити здорове дитинча в неволі.

Раніше повідомлялося, що коал, які проживають на східному узбережжі Австралії, планують помістити в список тварин, яким загрожує вимирання.

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