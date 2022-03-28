Він нагадав, що з першого дня війни російська техніка заїхала у зону відчуження з території Білорусі.

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав Російську Федерацію ядерним терористом.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він нагадав, що з першого дня війни російська техніка заїхала у зону відчуження з території Білорусі. Саме тоді вже було помітно підвищення радіаційного фону через те, що військові колони підняли у повітря пил. На сьогодні системи моніторингу у зоні відчуження не працюють, тому не можна казати, що саме там відбувається.

"У нас є пожежа в зоні відчуження, крім того, є інформація розвідки, що там відбувається рух тон боєприпасів. Це в будь-який момент може загорітися і вибухнути. Говорити про дотримання міжнародних норм у галузі ядерної безпеки і Російську Федерацію, на жаль, не приходиться і близько. Після того, як вони обстріляли з танків і мінометів Запоріжську атомну станцію, у мене більше до Росії риторики немає, окрім того, як називати їх ядерним терористом", - сказав він.

З початку повномасштабної війни з Україною Росія націлилась на захоплення ядерних об’єктів. Спершу російські війська вторглися у зону відчуження й окупували ЧАЕС.

Росіяни відмовляли працівникам станції здійснювати ротацію, а на небезпечній території розмістили склад боєприпасів. Крім того, перший час вони здійснювали маневри у повітрі з метою звинуватити Збройні сили України у атаці.

Унаслідок дій терористів трапилась аварія з постачанням електроенергії, яка загрожувала розгерметизації сховища з ядерними відходами. Тільки після втручання міжнародних спільнот зусиллями українців катастрофи вдалось уникнути.

Згодом росіяни з’явилися й на Запорізькій АЕС, за яку точилися активні бої. Ворог здійснював підступні обстріли, провокуючи пожежу на майданчику станції.

У розвідці припускають, що Путін може вчинити теракт на ЧАЕС, постійно провокуючи техногенну катастрофу.

Днями російські війська тимчасово захопили місто-супутник Чорнобиля Славутич.

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