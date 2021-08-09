Британський суд вищої інстанції вирішив, що тварину мають приспати.

У Великобританії суд дозволив стратити альпаку – 8-річна тварина на прізвисько Джеронімо, у якої чотири роки тому знайшли туберкульоз, поширений та дуже заразний серед рогатої худоби.

Згідно з британськими законами, тварини з туберкульозом бути приспані, проте власниця Джеронімо вирішила боротися за його життя у судах, йдеться у сюжеті ТСН.

У тварини у 2017 році виявили туберкульоз, і з того часу вона отримала смертний вирок. Господиня альпаки протягом чотирьох років оскаржувала вирок у судах.

Читайте такожБританці відправлять 13 слонів назад до Африки: що сталося"...За цей час небайдужі британці зібрали петицію з тисячами голосів й відправили близько 25 тисяч фунтів стерлінгів на... порятунок (Джеронімо – Ред.), але марно", – наголошується у сюжеті.

"Наприкінці минулого тижня суд (2 – 8 серпня – Ред.) вищої інстанції таки підтвердив смертний вирок, і тепер спеціальні служби мають місяць на його виконання...", – з'ясували журналісти.

Власниця тварини стверджувала, що краще сама помре, ніж дозволить вбити Джеронімо. Через смертний вирок альпаці захисники тварин на цьому тижні (9 – 15 серпня – Ред.) планують влаштувати протести в урядовому кварталі.

Що за тварина альпака – довідка УНІАН

Альпака чи альпак – це домашня мозоленога тварина, яка походить від вікуньї – вігоні) – виду парнокопитних ссавців, які належать до родини верблюдові, пише Вікіпедія.

Альпак розводили у високогірному поясі Південної Америки (в Андах).

Автор: Екатерина Присяжнюк