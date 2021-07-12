МОЗ вітало це рішення.

Верховний суд Ізраїлю визнав незаконною чинну заборону для одностатевих пар ставати батьками за допомогою сурогатного материнства.

Про це пише DW.

Протягом півроку уряд повинен усунути ці обмеження.

"Ми не можемо змиритися з триваючим серйозним порушенням прав людини наявним законодавством у сфері сурогатного материнства", - йдеться в рішенні суду.

Читайте такожСмерть оператора в Грузії: учасники масштабного мітингу вимагають відставки уряду (відео)Міністр охорони Здоров'я Ізраїлю Ніцан Хоровіц підтримав це рішення.

За його словами, міністерство зробить все для його виконання.

Відзначається, що активісти подали цей позов понад рік тому, хоча боротьбу за можливість вдаватися до послуг сурогатних матерів одностатеві пари вели багато років.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська