За прогнозом науковців, загалом 2023 рік, ймовірно, виявиться серед найспекотніших в історії спостережень.

Червень-2023 став найспекотнішим червнем за всю історію спостережень. Про це повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Там зазначили, що цей червень побив температурний рекорд, який тримався 174 роки. Середня температура повітря минулого місяця була на 1,05 градуса Цельсія вище середнього показника, передає Голос Америки.

У NOAA привели дані про те, що перший літній місяць 2023 року став 47-м червнем і 532-м місяцем в списку рекордних температур, що перевищують середні показники минулого століття.

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За прогнозом NOAA, 2023 рік, ймовірно, виявиться серед найспекотніших в історії спостережень. За розрахунками кліматологів, ймовірність, що цей рік увійде в ТОП-10 найспекотніших, становить 97%.

Щодо цього місяця, то за даними платформи Climate Reanalyzer, 4 липня стало найспекотнішим днем на Землі принаймні за 44 роки.

Глобальне потепління

В останні роки кліматологи на скільки часто фіксують температурні рекорди, що вони вже перестали кого-небудь дивувати. Однак вчені побоюються, що такий стан речей безпосередньо свідчить про глобальне потепління на Землі, яке з року в рік буде тільки посилюватися.

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