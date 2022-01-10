Минулий рік відзначився кількома хвилями екстремальних кліматичних явищ.

Останні сім років на Землі стали найспекотнішими за всю історію спостережень, а 2021 рік зайняв у цьому списку п'яте місце.

Про це повідомили в службі зі зміни клімату Європейської програми спостережень за планетою Copernicus, пишуть Європейська правда і BBC.

Середня температура повітря в 2021-му була на 1,1-1,2°C вище показників доіндустріального рівня в 1850-1900 роках.

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Минулий рік відзначився кількома хвилями екстремальних явищ. А все тому, що нагрівання планети веде до збоїв в усталеній системі охолодження і циркуляції води і повітря. Частішають посухи, морози, урагани, лісові пожежі й повені.

Так, перші п'ять місяців були істотно холоднішими, ніж в останні роки, але за показниками з червня по жовтень 2021-й увійшов до четвірки найспекотніших.

А літо стало найспекотнішим в історії спостережень. У цей сезон низка країн Середземномор'я страждали від аномальної спеки і лісових пожеж. Так, на італійській Сицилії зафіксували новий температурний максимум для Європи - 48,8°C, що на 0,8°C вище попереднього. Тим часом Західна Німеччина, Бельгія, Нідерланди і Люксембург постраждали від надпотужних злив.

При цьому, спекотна Австралія пережила найпрохолодніший рік за десятиліття. Вперше за останні п'ять років на цьому континенті не було посухи.

Разом з температурами зростає і концентрація парникових газів, яка є головною причиною глобального потепління. За попередніми даними, концентрація парникових газів в атмосфері протягом 2021 року встановила новий рекорд. Рекорди побили і вуглекислий газ, і метан. Викиди в результаті масштабних лісових пожеж у всьому світі досягли 1850 мегатонн, що трохи більше, ніж у 2020 році.

"Зараз як ніколи очевидна невідкладність боротьби зі зміною клімату", - сказав керівник програми Copernicus Маріо Фаччіні.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами метеорологів, 2022 рік стане одним із найспекотніших на Землі за весь час спостережень.

Очікується, що середня глобальна температура в цьому році буде на 0,97-1,21 градуса вище середнього значення в доіндустріальний період. Однак наголошується, що це значення буде менше в порівнянні з попередніми роками через ефект Ла-Нінья, який трохи знизить середню світову температуру.

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