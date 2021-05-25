Температура в Арктиці піднялася до рекордних показників.
Про це повідомляє The Independent.
За словами метеорологів, приголомшливо тепла температура в Арктиці побила рекорди на північному заході Росії. У деяких частинах Арктики температура перевищила 30°C, що значно вище середнього значення для цієї пори року.
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Скотт Дункан, метеоролог з Великобританії, охарактеризував умови як "справді виняткові для будь-якого часу року, але приголомшливі для травня". За прогнозами фахівців, сильні хвилі тепла в регіоні стануть частішими.
Підвищення температури викликає танення льоду і вічної мерзлоти в Арктиці, в результаті чого метан викидається в атмосферу і сприяє глобальному нагріванню.
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