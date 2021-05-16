У звіринці - до двох десятків новонароджених тварин.

У зоопарку Бердянська (Запорізька область) спостерігається весняний бебі-бум - там на світ з'явилися два десятки малюків.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зокрема, місяць тому народилися білі тигренята, але мати їх досі не відпускала. Напередодні малюкам зробили щеплення і показали їх громадськості. Вони важать більше шести кілограмів і незабаром стануть справжніми хижаками.

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У сафарі-парку поповнення відбулися практично в кожному вольєрі - від копитних до лемурів і приматів.

"Братика і сестричку капуцинів кинули батьки. Відразу після народження ці мавпочки повинні осідлати батька, але той не виніс тягар батьківства. Оззі і Одрі - всього 18 днів. Коли підростуть, будуть розміром з долоньку, а поки їх вага на двох - всього 110 грамів. Але хватка така, що позаздрять навіть професійні акробати", - йдеться в сюжеті.

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Автор: Юрій Годован