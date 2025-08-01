Вчені знайшли засіб захистити носорогів від браконьєрів за допомогою радіації

У роги тварин, заради яких на них полюють, вводять радіоактивні речовини.

У Південній Африці почали кампанію з захисту носорогів від браконьєрів. У роги тварин будуть вводити радіоактивні ізотопи. Ці елементи не шкодять носорогам, але допоможуть виявити ріг під час транспортування в аеропорту, якщо браконьєри спробують його вивезти.

Як пише The Associated Press, навіть у малих концентраціях ці ізотопи будуть підсвічуватися на детекторах радіації в аеропортах, і це дозволить арештувати браконьєрів, торговців та перевізників.

Для початку ін’єкцію зробили 5 носорогам, але у подальшому вона стане масовою. Вперше таку процедуру провели минулого року, як експеримент на 20 тваринах. Весь цей час їх вивчали вчені з університету Вітватерсранда, які дійшли висновку про нешкідливість ізотопів для тварин.

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Виживання носорогів в зоопарках та дикій природі

Більшість видів носорогів находяться на межі вимирання. Загальносвітова популяція скоротилася до 27 тисяч особин. А у багатьох країнах, де вони природно мешкали, їх зовсім не лишилося. Переважно носороги проживають в зоопарках або природних парках. Попри намагання створити для них гарні умови, ці тварини погано розмножуються. Тому кожне народження маленького носорога – значна подія.

У 2023 році у Великобританії народилося дитинча чорного східного носорога – рідкісного підвиду з Африки, який занесений до списку Міжнародного союзу охорони природи. Вагітність самки носорога на ім’я Зурі тривала 15 місяців. Вона народила вдень і тому пологи вдалося зафільмувати.

У 2022 році дитинча східного дворогого носорога народилося в одному з зоопарків Чехії. Оскільки подія сталася за тиждень після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, носорога назвали Києвом.

Деяких з них повертають у природні місця проживання. Зокрема, у Кенії повернули в природу 21 особини чорного носорога. Вони проживатимуть у приватному заповідника Loisaba Conservancy. Природну популяцію носорогів у Кенії повністю винищили браконьєри. Зараз у Кенії, Танзанії та Руанді живе менше 600 східних чорних носорогів. У Руанді діє програма зі збереження носорогів. У 2021 році туди пересилили 30 тварин з Південної Африки. Щоб уберегти їх від чорних мисливців тваринам спиляли роги.

Як носорогів рятують від браконьєрів

Загрозу існуванню носорогів становить нелегальне полювання з метою добутку рога, який потім продають на чорному ринку. Він вважається, афродизіаком в традиційній китайській медицині. Деякі вірять і в інші чарівні властивості порошку з речовинами з рогів носорогів.

Тому вчені придумали оригінальний метод, що має спантеличити браконьєрів. Вони пропонують наситити чорний ринок штучними рогами, зробленими з кінського волоса за новою технологією. Хоча зоозахисники ставляться до такої ідеї скептично, оскільки це стимулюватиме додатковий попит в нелегальній торгівлі.

Також роги носорогів користуються попитом в Індії, де ще зберіглася дика популяція у кілька тисяч носорогів. Місцева влада постійно бореться з нелегальними продажами, вилучаючи роги в торговців. Там навіть вдалися до показового спалення великої партії вилучених рогів. Таким чином намагалися довести людям, що роги не мають нічого цінного і їх немає причин купувати.

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