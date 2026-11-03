У Чорнобилі граки переймають у ворон незвичний спосіб розколювання горіхи: що кажуть вчені

Дослідник пояснив, чому розповіді про "помсту" ворон людям мають підґрунтя.

Чорнобильські ворони знайшли спосіб розколювати горіхи, докладаючи мінімум зусиль. Ввони використовують для цього автомобілі.

Про це розповів фахівець Сергій Жила. Зокрема, птахи підхоплюють горіх дзьобом, піднімаються в повітря та кидають його на асфальт. Якщо шкаралупа не тріснула, спробу повторюють. Найефективніше залишити горіх на проїжджій частині: тоді колеса автомобілів розчавлюють шкаралупу замість птахів. Їм залишається лише вчасно забрати здобич, поки її не перехопили інші.

"Цікаво, що в Чорнобилі цей прийом дедалі частіше переймають чорні граки. Вони теж починають піднімати горіхи й кидати їх на асфальт. Схоже, спостережливість і здатність навчатися допомагають гракам освоювати нові способи добування їжі. Водночас вони зазвичай обережніші за ворон і рідше виходять на проїжджу частину", - зазначив дослідник.

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За його словами, восени граки активно обшукують газони, шукаючи поживу. Знайдений горіх вони можуть з'їсти одразу або сховати на майбутнє – закопати в землю чи заховати під опалим листям. Так птахи облаштовують своєрідні харчові запаси, до яких повертаються пізніше. Однак відшукати вдається не всі схованки – частина запасів залишається невикористаною навіть їхніми власниками.

Ворони та граки належать до родини воронових, представники якої вирізняються розвиненими когнітивними здібностями, пояснює фахівець. Вони навчаються на власному досвіді, запам'ятовують місця, де знаходять їжу, розв'язують складні завдання та можуть використовувати предмети для досягнення мети. Зокрема, під час експериментів воронові кидали камінці у воду, щоб підвищити її рівень і дістати їжу, яка плавала на поверхні. Така поведінка свідчить не лише про інстинкти, а й про здатність знаходити нестандартні рішення.

Ворони також добре запам'ятовують людські обличчя. Вони можуть тривалий час упізнавати людей, від яких раніше зазнали загрози. Крім того, птахи реагують на поведінку родичів і за допомогою голосових сигналів попереджають їх про небезпеку. Тому розповіді про те, що ворони нібито "мстяться" людям, мають підґрунтя в особливостях їхньої соціальної поведінки. Водночас не варто автоматично приписувати птахам людські емоції, застеріг Жила.

Він додає, що граки теж здатні виконувати складні завдання, за певних обставин користуватися знаряддями та навчатися, спостерігаючи за іншими особинами. Життя у зграях дає їм можливість переймати досвід родичів, а здатність представників родини воронових наслідувати різні звуки, зокрема людську мову, ще більше зміцнює їхню репутацію кмітливих птахів.

Визначити, який із цих видів розумніший, однозначно не можна. Ворони та граки демонструють різні здібності, а результати залежать від конкретного завдання й умов, у яких його виконують. Інтелект воронових іноді порівнюють зі здібностями людиноподібних приматів, однак до таких аналогій слід ставитися обережно.

У Чорнобилі цювідмінність можна спостерігати просто на узбіччі: ворони застосовують уже перевірений спосіб розколювання горіхів, а граки придивляються до них і намагаються повторити. Цілком можливо, що згодом така практика стане звичною для обох видів, констатує Жила.

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