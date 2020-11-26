Державне агентство України з управління зоною відчуження пояснює аномалії повіркою датчиків.

В Чорнобильській зоні відчуження і навіть поза нею з 17 листопада почали фіксувати аномальні коливання рівня радіаційного забруднення. Подекуди зафіксований рівень радіаційного забруднення перевищував норму у сотні разів. Влада пояснює інцидент повіркою метеорологічних датчиків.

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Про це у Facebook повідомляє екологічна група Save Dnipro.

Зазначається, що 17 та 18 листопада на станції моніторингу біля нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 різко підскочили показники радіаційного забруднення.

«Показники 17 листопада о 18:08 сягнули неймовірних 124 000 нЗв/годину, тоді як стандартними навіть для цієї забрудненої місцевості є 210 нЗв/годину, що майже у 600 разів менше, а 18 листопада об 11:45 на сусідній станції “Відвідний канал” – 62 400 нЗв/годину, тобто майже у 300 разів вище звичайного значення», - вказали активісти.

В Save Dnipro нагадують, що саме 18 листопада відбулася історична подія для України та світу. До нового сховища СВЯП-2 вперше було перевантажене відпрацьоване ядерне паливо з Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) для тривалого зберігання (до 100 років).

Спостерігачі схилялись пов’язати стрибки радіаційного фону саме з цим паливом. Однак за твердженнями фахівців-консультантів, таке забруднення від переміщення відпрацьованого ядерного палива неможливе.

«Мовляв, те паливо, що офіційно готують на захоронення ретельно закупорюють в контейнерах, які мають захищати від радіації. Тож питання ЧОМУ у день та у переддень завантаження ВЯП відбувалися такі надзвичайно високі стрибки радіації залишається відкритим. Або експерти помиляються», - продовжують в Save Dnipro.

Активісти зазначають, що радіаційний фон стрибав у сотні, а то і тисячі разів на майже всіх вимірювальних постах у зоні відчуження. Так, пост моніторингу в колишньому селі Стечанка 17 листопада о 10:55 зафіксував показник у 117 000 нЗв/годину. І таких перевищень в зоні того дня зафіксовано аж цілих три.

Величезні перевищення спостерігачі помітили не лише у зоні відчуження, а і за її межами. Зокрема, в селі Горностайпіль, Вишгородського району, Київської області, (населення 1100 людей) 17 листопада об 11:00 радіаційне забруднення сягнуло надзвичайних 87 620 нЗв/годину. Звичайний фон для такої місцевості - 70-100 нЗв/годину.

В Save Dnipro підкрислили - ці стрибки радіації продовжилися і після 18 листопада. Воно фіксувалось в наступні дні, зокрема й 25 листопада.

«Якщо цифри здаються вам фантастичними (а нам вони здалися саме такими), то запрошуємо переконатися самим, та в режимі реального часу переглянути показники на нашій мапі, обравши шар “радіація”. В будь-якому разі, ми висуваємо лишень припущення, тоді як факти говорять самі за себе – згідно з даними державних постів моніторингу в зоні відчуження просто зараз відбуваються процеси, які, скоріш за все, вкрай негативно впливають на довкілля та людей, які знаходяться в зоні впливу», - попередили активісти.

Державне агентство України з управління зоною відчуження прокоментувало ситуацію. В установі запевнили, що радіаційний фон на території зони відчуження знаходиться в межах допустимих рівнів.

Як стверджують в Агентстві, Нині в зоні відчуження відбувається метрологічна повірка датчиків.

«Починаючи з 17.11.2020 фахівцями ДП КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ для датчиків виміру ПЕД «Gamma TRACER» у ближній зоні, включаючи проммайданчик ДСП «ЧАЕС», а саме: ВОС-3, ВРП-750, КОПАЧИ, НАФТОБАЗА, ПОЖЕЖНЕ ДЕПО, ВІДВІДНИЙ КАНАЛ, СВЯП-2 та ЧОРНОБИЛЬ-2, була проведена метрологічна повірка.

Відповідно до методики метрологічної повірки зазначені датчики опромінювалися стандартним джерелом високої потужності. Проведення цих робіт призвело до підвищення ПЕД на 1,5-2 години. Починаючи з 19.11.2020 датчики виміру ПЕД «Gamma TRACER» працюють у звичайному режимі», - повідомили в Агентстві.

Активістів не задовольнило пояснення посадовців. Зокрема, вони вказують на те, що стрибки радіаційного фону продовжуються й після 19 листопада.

Водночас, деякі користувачі в коментарях зазначають, що причиною «стрибків» можуть бути проблеми з датчиками або моніторинговою системою.

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Автор: Дмитро Захаров