Місцеві ЗМІ, при цьому, повідомляють, що тіла тварин могли бути поховані занадто близько до водойм і джерел підземних вод.

Тисячі норок, які були знищені в Данії через побоювання з приводу мутації коронавірусу, не вдалося поховати як слід. Тепер тіла тварин підіймаються з-під землі на поверхню.

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Про це повідомляє The Guardian. Як пояснив журналістам представник поліції Данії Томас Крістенсен, при розкладанні тіл утворюються гази, вміст і без того неглибоких могил збільшується в обсягах.

"Таким чином, у найгірших випадках тіло норки виштовхує з землі», - підсумував він.

У Західній Ютландії, де норки були масово поховані на військовому полігоні, поліція намагалася протистояти цьому страшному явищу, засипаючи тіла додатковою землею.

"Це природний процес. На жаль, один метр землі - це не просто один метр землі. Це залежить від типу грунту. Проблема в тому, що піщаний грунт Західної Ютландії занадто легкий, тож нам довелося сипати більше землі зверху", - пояснив Крістенсен.

Місцеві ЗМІ, при цьому, повідомляють, що тіла тварин могли бути поховані занадто близько до водойм і джерел підземних вод. Це викликає побоювання з приводу забруднення питної води.

Коронавірус у норок

У Данії на початку листопада виявили 214 випадків передачі коронавірусу від норок людям

Влада Данії ухвалила рішення знищити всю популяцію норок в країні через мутацію коронавірусу, виявлену у тварин. Данський уряд побоюється, що через генетичні зміни вірусу він може бути нечутливий до вакцини.

Це рішення супроводжувалося в країні політичною кризою. Зрештою уряд вирішив, що загроза вакцині у зв'язку з новою мутацією вірусу, "найімовірніше, усунена".

Однак до того моменту фермери в Данії знищили понад 10 мільйонів норок.

Випадки зараження норок коронавірусом фіксуються і в інших країнах.

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Автор: Дмитро Захаров