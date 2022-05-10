Лісисті території на Херсонщині великі, а крім вогню у них є не менша перешкода - російські війська.

В окупованій Херсонській області з початку травня вирують пожежі.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Горять ліси та Дніпровські плавні і вже кілька днів палає ліс у Голопристанському районі поблизу сіл Геройське та Іванівка.

Окупанти не пускали туди ні техніку лісгоспу, ні людей, готових гасити вогонь своїми силами. Лісничого, який просив проїзду для пожежних машин, окупанти затримали.

Незважаючи на це, небайдужим місцевим жителям разом з пожежниками вдалося погасити близько 10 га площі.

"Ми вдячні всім людям, які допомагали не тільки в гасінні, а підвозили паливо та інше необхідне. На даний момент, завдяки всім вам, у нас є достатньо ресурсів, щоб далі ліквідувати осередки загоряння", - написав учасник гасіння пожежі на своїй сторінці в Фейсбук.

Сьогодні, з самого ранку, жителі прилеглих до лісу населених пунктів, збираються біля пожежної частини в Голій Пристані, щоб разом продовжити боротися з вогнем.

Як повідомляв УНІАН, в Україні на сьогодні, 10 травня, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"9-12 травня в Україні, крім Закарпатської та Івано-Франківської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили синоптики.