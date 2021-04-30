Новий контейнер для небезпечних відходів має кілька відсіків: для ламп і батарейок, термометрів, дрібної електроніки, прострочених медичних препаратів.

У Києві почали встановлювати контейнери нового дизайну для збору небезпечних відходів.

Читайте такожКиїв відправить на утилізацію до Румунії 70 тонн відпрацьованих батарейокЯк передає кореспондент УНІАН, про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко під час брифінгу.

«Новий контейнер для небезпечних відходів має кілька відсіків: для ламп і батарейок, термометрів, дрібної електроніки, прострочених медичних препаратів. Саме таких контейнерів місто придбало поки п'ять і розпочало тестувати їх на практиці», - повідомив мер.

За його словами, за останні два роки у місті було створено розгалужену систему роздільного збору відходів. Завдяки цьому на полігони побутового сміття потрапляє все менше небезпечних матеріалів. «Це свідчить про те, що кияни підтримують ідею сортування, готові розділяти відходи і розуміють, наскільки це важливо», - наголосив Кличко.

Так, у місті вже встановили понад 3,5 тис. контейнерів для роздільного збору відходів, зокрема, для пластику, скла та паперу, а також 356 контейнерів для небезпечних відходів.

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Автор: Інна Андаліцька