Новорічні ялинки можна здати на утилізацію в усіх районах Києва до 31 січня

У Києві вдвічі збільшили кількість пунктів прийому на утилізацію хвойних дерев.

Як повідомляється на офіційному сайті столичної влади, відкрито ще 18 додаткових локацій (оприлюднено перелік адрес).

Загалом тепер функціонує 33 пункти на базі районних комунальних підприємств із утримання зелених насаджень та КП "Дарницьке ЛПГ".

Всі міські локації, куди можна принести новорічне дерево на переробку, працюватимуть до 31 січня з 07:00 до 21:00.

У КМДА нагадали, що пункти утилізації новорічних дерев створюють, щоб рослини, які прикрашають оселі містян у свята, могли принести користь і потім. У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Узимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві з 4 січня 2022 року почали працювати 15 пунктів прийому новорічних дерев на базі районних КП УЗН і на територіях садиб лісництв КП "Дарницьке ЛПГ".

3 січня у Київському зоопарку нагадали, що не приймають від населення живі ялинки на корм тваринам.

Минулого року кияни здали в пункти утилізації 6,5 тисячі новорічних ялинок.