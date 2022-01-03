З 4 січня на базі підприємств "Київзеленбуду" почнуть працювати 15 пунктів прийому новорічних дерев.

У Київському зоопарку пояснили, чому більше не приймають від населення живі ялинки на корм тваринам.

Про це йдеться у повідомленні зоопарку у Facebook.

Як зазначається, після свят деякі городяни намагаються привезти святкові деревця до зоопарку. Тому фахівці звертають увагу на такі факти.

Зокрема, що інтенсивне вирощування ялинок для подальшого продажу призводить до застосування різних небезпечних речовин заради прискорення росту, привабливого вигляду та подовження терміну їх зберігання.

Читайте такожУ Києві закрили майже 30 нелегальних ялинкових базарів

Також наголошується, що після знімання прикрас на ялинці зазвичай лишаються фрагменти дощику, конфетті, вати та інших небезпечних для тварин матеріалів.

Крім того, використання сучасних ароматизаторів, барвників, хлопавок та штучного снігу з балончика залишає на гілках ялинки цілу гамму шкідливих речовин.

У зв’язку з цим ветеринари зоопарку заборонили використання новорічних ялинок як підкорм для тварин.

"Нагадуємо, що наші тварини отримують найкращі корми за індивідуальними раціонами. Тож найкращим вашим новорічним подарунком для чотирилапих та пернатих стане просто ваш візит до зоопарку всією сім’єю", - зазначено у повідомленні.

У зоопарку рекомендують прикрашати домівки ялинками у горщиках, які потім можна висадити, або штучними, які можна сховати до наступного Нового року.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 4 січня 2022 року на базі підприємств "Київзеленбуду" почнуть працювати 15 пунктів прийому новорічних дерев.

Принести ялинки на утилізацію можна буде у будні з 07:00 до 21:00, до 31 січня включно.

З адресами локацій та контактами відповідальних осіб пунктів прийому можна ознайомитись на мапі сайту "Київзеленбуду".

У пунктах утилізації дерева будуть подрібнювати на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Узимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву.

Минулого року кияни здали в пункти утилізації 6,5 тисячі ялинок.