Сміттєпереробні комплекси будуються в 11 містах.

У більш ніж 1,7 тис. населених пунктах України впроваджується роздільне збирання побутових відходів.

Про це повідомив директор Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Міністерства розвитку громад і територій Андрій Ведмідь, інформує прес-служба Мінрегіону.

"… У 1725 населених пунктах впроваджується роздільне збирання побутових відходів. У 29 – працюють 34 сміттєсортувальні лінії, в 11 – будуються сміттєпереробні комплекси. Сподіваюсь, у короткостроковій перспективі в Україні буде з’являтися все більше передових регіональних систем поводження з побутовими відходами", – зауважив керівник департаменту.

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Як повідомляв УНІАН, в липні 2020 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект №2207-1-д "Про управління відходами".

Документ встановлює порядок збору, вивезення та обробки відходів, забезпечує впровадження їх роздільного збору та рециклінгу, передбачає вимоги до якісного надання послуги з управління відходами та нарахування плати за таку послугу.

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Автор: Вікторія Токарєва