За попередніми даними, медуза належить до виду Rhizostoma pulmo, який вважається найбільшим видом у Великій Британії.

На шотландському пляжі виявили гігантську медузу розміром з лабрадора.

Про це повідомляє видання Daily Star.

Фотографію зробила Фіона Макгарва, що гуляла по пляжу Ейр в шотландському окрузі Саут-Ершир з двома лабрадорами.

На кадрах видно, що медуза більша за собаку.

"Після припливу на пляжі лежало кілька медуз, в чому немає нічого незвичайного, а потім я натрапила на це чудовисько", - розповіла вона.

На знімку можна розглянути нутрощі медузи рожевого кольору. За попередніми даними, вона належить до виду Rhizostoma pulmo, який вважається найбільшим видом медуз у Великій Британії.

"Вона була схожа на пожовану собакою іграшку з мотузок", - додала Макгарва.

Медуза цього виду може досягати 150 сантиметрів в діаметрі і важити до 25 кілограмів. Вона не представляє небезпеки для людини.

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Навала медуз в Україні:

На пляжах Азовського моря справжня навала медуз. Відпочиваючі на курортах в Мелітопольському районі скаржаться, що вода стала нагадувати кисіль, і до неї неможливо підійти.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили таке зростання числа медуз. Експерти пов'язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному морі.

Ще один важливий фактор - поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їх міграції.

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Автор: Денис Прядко