Більшість туристів намагається не звертати уваги на живність.

На популярних українських курортах Кирилівці та Лазурному навала медуз. На косі Пересип пляж в буквальному сенсі усіяний мертвою живністю.

Багато туристів намагаються не звертати уваги на живність. Люди продовжують купатися і засмагати на пляжах. Але є й ті, кого навала медуз дуже бентежить.

"Купатися тут неприємно. Вода дуже тепла, але медуз багато. Трапляються місця, де їх трохи менше. Для тих, хто любить відпочинок на березі, якраз саме час їхати в Лазурне", – кажуть очевидці.

Навала медуз в Азовському морі

На пляжах Азовського моря справжня навала медуз. Відпочивальники на курортах в Мелітопольському районі останнім часом часто скаржаться, що вода стала нагадувати кисіль.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили таке зростання кількості медуз. Експерти пов'язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їхньої чисельності в Чорному.

Ще один важливий фактор - поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж, досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їхньої міграції.

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Автор: Денис Прядко