Сміття «мирно» спочиває у недобудованих біля самого моря в Лазурному.

Росіяни схоже настільки заклопотані питанням висушування водосховищ, що забули про очищення берегів від сміття.

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Світлини з узбережжя Чорного моря опубліковані виданням Крым. Реалии.

Після закриття літнього сезону сміття на пляжах так ніхто й не прибрав.

Наприклад, справжні поклади відходів утворилися поблизу стихійного туристичного табору біля підніжжя гори Кастель – відомої своїм несформованим вулканом у вигляді пагорба з ядром магми всередині.

Сміття «мирно» спочиває у недобудованих біля самого моря в Лазурному.

Загалом, окупанти продовжили традицію забудов на берегах моря. От тільки проекти були неуспішними: пляжі хоч і загороджені метровими парканами, але за ними лише голі скелети будівельних каркасів.

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Автор: УНІАН