Місцеві жителі обурені діями працівників дорожньої служби.

У Миколаєві працівники дорожньої служби під час ремонту покриття закатали в асфальт алею з деревами.

Відповідні фото в Facebook опублікував місцевий житель Федір Левченко.

"Миколаїв, Нікольська й кут Артилерійської, навпроти військової комендатури. Дорожники дійсно (як писали вже раніше миколаївці) дорожники повністю закатали дерева в асфальт", - написав він.

Левченко додав, що сьогодні після публікацій у соцмережах асфальт "трохи повідгрібали" від дерев.

"Потрібно робити спеціальні пристовбурні обмежувачі / рамки, для захисту дерев і потрапляння води в кореневу систему дерев", - зазначив він.

У коментарях інші миколаївці також обурилися діями дорожників. Хтось жартома запропонував у відповідь"закатати їх в асфальт".

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Автор: Юрій Годован