Стадо з 12 особин худоби Хека минулого року поповнилось двома телятами.

У парк природи "Беремицьке" на Чернігівщині повернулися нащадки турів.

Читайте такожРозтанув найбільший у світі айсберг - науковціПро це повідомляється на сторінці парку в Facebook.

"Природа настільки відновилась, що на Чернігівщину повернулись нащадки турів, а найголовніше, що за ці півтора роки вони дуже добре адаптувались в місцях історичного проживання своїх предків", - йдеться у повідомленні.

Стадо з 12 особин худоби Хека минулого року поповнилось двома телятами, а цього року ще сім нових телят збільшило популяцію.

Працівники парку відзначили, що милуватися тваринами можна лише зі сторони.

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Автор: Людмила Жерновська