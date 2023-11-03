У п'ятницю вранці індійська столиця стала найбільш забрудненим містом у світі.

У столиці Індій Нью-Делі закриють школи до кінця цього тижня через вкрай токсичне повітря. Регіональна комісія з управління якістю повітря також активувала антикризовий план, який включає припинення будівельних робіт, заохочення використання громадського транспорту та роботи з дому.

Як пише Bloomberg, за даними моніторингової компанії IQAir, у п'ятницю вранці Індійська столиця стала найбільш забрудненим містом у світі. Концентрація дрібних твердих частинок становила 523 мг на кубічний метр, що в 104,6 рази перевищує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Тривалий вплив цих частинок може привести до хронічних захворювань серця і дихальних шляхів і за даними індійських педіатрів, вже спостерігається сплеск кашлю у дітей, навіть немовлят доставляють в амбулаторні стаціонари з респіраторними симптомами. При цьому у дітей з респіраторними інфекціями спостерігаються більш серйозні симптоми, на усунення яких потрібно більше часу.

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Зазвичай якість повітря в Делі погіршується в період з жовтня по листопад через низку факторів, включаючи погодні умови, викиди та низькі температури, які перешкоджають розсіюванню забруднюючих речовин.

Зміни клімату

Вчені заявляють, що зміна клімату загрожує людству приголомшливими втратами.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожна четверта смерть може бути пов'язана з екологічними причинами, які можна запобігти, а зміна клімату посилює ці ризики.

Як відзначають вчені, скорочення викидів у всіх секторах має вирішальне значення для стримування зміни клімату і утримання температури 1,5°c найближчим часом.

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